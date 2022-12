Koalition vor dem Bildungsgipfel Der steinige Weg zu mehr Geld für Sachsen-Anhalts Grundschullehrer

Nie war die Personalnot an Sachsen-Anhalts Schulen größer – so weit, so bekannt. Ein Mittel dagegen: die Besserbezahlung der Grundschullehrer. Die SPD will sie, CDU-Bildungsministerin Eva Feußner auch. Warum gelingt die Anhebung trotzdem nicht? Ein Hintergrund.