Die große Flucht vor den Taliban

In Afghanistan übernehmen die Taliban die Macht. Zehntausende sind auf der Flucht. Auf dem Flughafen Kabul spielten sich gestern tumultartige Szenen ab, Schüsse fielen. Menschen fielen, offenbar beim Versuch zu fliehen, von einem Flugzeug. Gleichzeitig harren hunderte Helfer der Bundeswehr aus. Sie hoffen auf Hilfe aus Berlin.

Hunderte Afghanen laufen gestern während des Starts einer amerikanischen Militärmaschine auf dem Flughafen Kabul neben der Maschine her. Mehrere Menschen versuchten noch während der Startphase in das Flugzeug zu gelangen.

Kabul/Magdeburg - „Die Landesregierung steht in engem Kontakt mit dem Bund“, sagte Ministerpräsident Reiner Haseloff der Volksstimme gestern. Die Außenvertretung obliege der Bundesregierung. „Im Vordergrund sollten jetzt Hilfen für die Betroffenen stehen“, ergänzte er. Sachsen-Anhalt werde sich im Rahmen der Abstimmungen zwischen EU, Bund und Ländern solidarisch zeigen.

„Ich fühle mit den Menschen und Ihren Familien, insbesondere den Deutschen, die noch bangen, ob sie unbeschadet zurückkehren können.“

Es sollte eine Selbstverständlichkeit sein, dass Deutschland Ortshelfer aufnimmt. Rüdiger Erben, SPD-Innenpolitiker

SPD-Innenpolitiker Rüdiger Erben fordert unterdessen rasche Hilfe auch für verbliebene Helfer von Bundeswehr und Entwicklungshilfe-Organisationen: „Es sollte eine Selbstverständlichkeit sein, dass Deutschland Ortshelfer aufnimmt, unabhängig davon, ob sie für die Bundeswehr oder Subunternehmen gearbeitet haben“, betonte er gestern.

Nach Angaben des Innenministeriums beteiligt sich Sachsen-Anhalt bereits an der vom Bund koordinierten Aufnahme afghanischer Ortskräfte. „Im Rahmen der aktuellen Aufnahmeaktion wurden vom Bund seit 16. Juni 2021 bereits 61 Personen nach Sachsen-Anhalt verteilt“, hieß es. Davon seien 38 bereits eingereist. Mit 144 Geflüchteten im ersten Halbjahr gehört Afghanistan laut Ministerium zu den „Top 3“ der Herkunftsländer in Sachsen-Anhalt.

Qais Nekzai, von 2008 bis 2014 als Übersetzer Ortskraft für die Bundeswehr in Afghanistan, lebt und studiert heute in Magdeburg. Über das „Patenschaftsnetzwerk Afghanische Ortskräfte“, dem viele ehemals in Afghanistan stationierte Soldaten angehören, hält er Kontakt zu Ortskräften, die noch vor Ort sind.

Rund 370 Helfer versteckten sich aktuell etwa in einem vom Netzwerk organisierten Haus in Kabul und warteten auf Hilfe aus Deutschland, sagte Nekzai gestern dem MDR.

„Ich habe ständig Kontakt zu ihnen. Jeder ruft mich an. Manche weinen am Telefon und fragen, wie es mit uns wird“, so Nekzai gegenüber dem Sender. Sollten die Taliban das Versteck entdecken, bevor Deutschland die Helfer ausfliegt, „haben die Ortskräfte ihr Leben verloren“, ergänzte der Afghane. Der Leiter des Patenschaftsnetzwerks, Marcus Grotian, verkündete gestern laut „Spiegel online“ die Auflösung der Verstecke, da diese nach Ankunft der Taliban zu Todesfallen geworden seien. Die Bundesregierung rechnet mit landesweit bis zu 10000 Personen – Familienmitglieder eingerechnet.

In der Nacht zu Montag begann die Bundeswehr mit Evakuierungen. Zunächst wurden rund 40 Mitarbeiter der deutschen Botschaft ausgeflogen. Drei Militärmaschinen mit Fallschirmjägern an Bord brachen gestern auf, um weitere Evakuierungen abzusichern. Zwei Maschinen wurden wegen des Chaos in Kabul zwischenzeitlich im aserbaidschanischen Baku aufgehalten.

Nachdem die afghanische Regierung Kabul am Sonntag kampflos den Taliban übergeben hatte, spielten sich gestern tumultartige Szenen auf dem Flughafen der Vier-Millionen-Einwohner-Stadt ab. Menschen versuchten, verzweifelt in Flugzeuge zu kommen. Videos sollen zeigen, wie Personen von einer Maschine fielen. US-Soldaten schossen in die Luft, um die Lage unter Kontrolle zu bringen.

Während die Taliban in Afghanistan die Macht übernehmen, hat CDU-Chef Armin Laschet hat den internationalen Militäreinsatz im Land für gescheitert erklärt: „Es ist das größte Debakel, das die Nato seit ihrer Gründung erleidet“, sagte er gestern. Das Einsatzende sei „eine politische und humanitäre Katastrophe“.

Für uns ist auch klar, 2015 darf sich nicht wiederholen. Paul Ziemiak, CDU-Generalsekretär

Die EU sei gefordert, Afghanistans Nachbarländern bei der Aufnahme von Flüchtlingen zu helfen. Wie Laschet warnten führende Unionspolitiker aber vor steigenden Flüchtlingszahlen. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak sagte RTL und n-tv: „Für uns ist auch klar, 2015 darf sich nicht wiederholen.“