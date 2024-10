Magdeburg - 22 Brücken gelten in Sachsen-Anhalt als besonderer Problemfall, da sie ähnlich aufgebaut sind wie die im September eingestürzte Carolabrücke in Dresden. Das Verkehrsministerium hat auf Nachfrage der Volksstimme jetzt die komplette Liste vorgelegt. Am stärksten erwischt hat es die Gemeinde Egeln (Salzlandkreis) an der viel befahrenen Bundesstraße 81, wo gleich drei Brückenzüge in beiden Fahrtrichtungen betroffen sind.

