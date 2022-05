Strukturwandel Die Rückkehr der Dorfläden in Sachsen-Anhalt

Früher gab es in nahezu jedem Dorf in Sachsen-Anhalt einen Konsum. Heute sind viele Läden verschwunden, die Versorgung im ländlichen Raum ist schlecht. Die Landesregierung will den Dorfgemeinschaftsladen wiederbeleben.