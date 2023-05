Alternative Geburt im Krankenhaus Die Stunde der Hebammen

Die Geburt im Hebammen-Kreißsaal macht Schule in Sachsen-Anhalt. Immer mehr Kliniken führen das Angebot ein. Seit Mai sind Geburten in geschützter Umgebung – nur mit Hebamme – auch im Marienstift in Magdeburg möglich. Ein Besuch.