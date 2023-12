Wenn alle aus den Gartenanlagen verschwunden sind, beginnt die Hochsaison der Einbrecher. Laut LKA sind die Zahlen wieder steigend. Welche Regionen am häufigsten betroffen sind und was Betroffene sagen.

Magdeburg. - Für Yvonne Schmitz aus Wanzleben (Börde) ist es der fünfte Einbruch in zwei Jahren. In ihrem Garten entdeckte die 54-Jährige erst vor einigen Tagen, dass beide Wildkameras abgerissen und gestohlen wurden. Sie waren wegen der bisherigen Einbrüche angebracht. Nun sägten die Diebe einen jungen Nussbaum ab, um an die dort befestigten Kameras zu kommen. In der Laube selbst waren die Täter auch. Bemerkenswert: Eine Saloon-Tür zwischen Flur und Laube hat den Tätern offenbar zu laut gequietscht. Mit einem in der Werkstatt aufgefundenen Sprühfett behandelten sie die Scharniere.