Diese Schulen in Sachsen-Anhalt müssen ab Montag wegen Corona schließen

In 13 von 14 Landkreisen und findet der Unterricht ab 19. April an den Grund- und Förderschulen als Präsenzunterricht unter Befreiung von der Präsenzpflicht statt. An allen anderen allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen findet der Unterricht im eingeschränkten Regelbetrieb statt, wobei die Präsenzpflicht für die Schüler auch an diesen Schulen ausgesetzt ist.

Magdeburg (vs). Als Landkreis mit der höchsten 7-Tages-Inzidenz in Sachsen-Anhalt wurde der Burgenlandkreis von der Landesregierung als Modellregion für die Einführung der Schnelltests für Schüler an den Schulen ausgewählt. Bis zum Abschluss dieses Modellprojekts werden die Schulen dort auch bei Überschreiten eines 7-Tage-Inzidenzwerts von 200 nicht geschlossen, teilte das Bildungsministerium in Magdeburg mit.

Landkreis Stendal: Schulschließungen, Notbetreuung für Jahrgang 1-6, Präsenzunterricht für Abschlussklassen

Im Landkreis Stendal bleiben dagegen alle öffentlichen Schulen und Schulen in freier Trägerschaft ab Montag, 19. April, geschlossen, so das Ministerium weiter. Für die Schuljahrgänge 1 bis 6 aller Schulformen und ab dem siebten Schuljahrgang an Förderschulen findet für anspruchsberechtigte Schüler Notbetreuung statt.

Schulbetrieb in den Landkreisen und kreisfreien Städten ab dem 19. April 2021. Quelle: Sozialministerium Sachsen-Anhalt

Die Jahrgangstufen 7 bis 13 der übrigen allgemeinbildenden Schulen, der berufsbildenden Schulen, der Schulen für Gesundheitsfachberufe sowie der Pflegeschulen wechseln vollständig in den Distanzunterricht. Davon abweichend wird für die Abschlussklassen Präsenzunterricht zur Prüfungsvorbereitung durchgeführt.