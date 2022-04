Eltern in Sachsen-Anhalt fordern Gurte in allen Schulbussen

Der Landeselternrat und die Deutsche Polizeigewerkschaft fordern eine generelle Gurtpflicht in Schulbussen - auch in Linienbussen, die im Schülerverkehr fahren. Anlass: Zwei Schulbusunfälle in Sachsen-Anhalt innerhalb weniger Tage.

Magdeburg - Nach Unfällen zweier Schulbusse in Sachsen-Anhalt in dieser Woche fordert der Landeselternrat Konsequenzen: „Wir fordern Sitzplätze mit Gurten in allen Schulbussen“, sagte Elternratschef Matthias Rose am Donnerstag der Volksstimme.