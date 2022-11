Kaum zu erkennen: Ein totalsanierter Plattenbau in Aschersleben. Geheizt wird mit Infrarot. PV-Module auf dem Dach und an den Wänden liefern den Strom

Magdeburg - Keine Heizkörper, keine Fußbodenheizung, kein Ofen. In die 22 Wohnungen der Kopernikusstraße 10 bis 16 in Aschersleben werden lediglich kleine, rechteckige Platten an die Decken montiert. In jedem Raum hängt ein Kästchen – an dem die gewünschte Temperatur eingestellt wird. Das war's.