Energiekosten: Gehen die Schwimmhallen in Sachsen-Anhalt baden?

Magdeburg - Das „Sea Land“ in Halberstadt ist mit durchschnittlich 350.000 Besuchern im Jahr ein Gästemagnet für die gesamte Harz-Region. Nach der corona-bedingten Schließung von sechs Monaten im vergangenen Jahr sieht sich das Schwimmbad mit neuen Problemen konfrontiert: In Folge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine schnellen die Energiepreise in die Höhe.