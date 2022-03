Erste Transportfirmen in Sachsen-Anhalt legen Fahrzeuge wegen des hohen Dieselpreises still

Halle/MZ - Wegen der hohen Spritpreise legen erste Fuhrunternehmen in Sachsen-Anhalt ihre Lkw still. „Ab Montag werden sechs unserer Fahrzeuge vorerst auf dem Hof bleiben“, sagt Daniel Milde, Chef der Milde Handel & Transport aus Steigra (Saalekreis). In Verhandlungen mit Kunden aus der Baubranche habe man sich nicht auf Preisanpassungen, die die steigenden Dieselkosten spiegeln, einigen können. Er verstehe teilweise die Kunden, die ihrerseits Kalkulationen für Bauprojekte einhalten müssten, so Milde. „Wir können es uns aber nicht leisten, mit jeder Fahrt Verluste einzufahren.“