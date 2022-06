Experte zu Covid-Demos in Sachsen-Anhalt: „Vielen geht es nur vordergründig um Corona“

Tausende haben am Montag in Sachsen-Anhalt erneut gegen die Corona-Politik protestiert. Im Volksstimme-Interview warnt Extremismusforscher Matthias Quent vor Vereinnahmung der Demos durch Radikale. Im Osten beobachtet er eine zunehmende Entfremdung von der Demokratie.

Corona-Demonstration in der Altstadt von Magdeburg am Montag.

Magdeburg - Volksstimme: Herr Quent, Tausende haben am Montag in Sachsen-Anhalt gegen die Corona-Politik von Bund und Ländern demonstriert, 3500 allein in Magdeburg. Erleben wir gerade eine neue Qualität der Corona-Proteste?