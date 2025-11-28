Noch immer verlässt fast jeder zehnte Schüler in Sachsen-Anhalt die Schule ohne wenigstens einen Hauptschulabschluss in der Tasche zu haben. Die Quote ist erstmals seit 2022/23 aber wieder leicht gesunken. Wie sich Förderschulabschlüsse und Zuwanderung auf die Statistik auswirken.

Schulschwänzen gilt als einer der wichtigsten Risikofaktoren für Schulabbruch.

Magdeburg - 1.761 Schüler haben die Schulen in Sachsen-Anhalt im vergangenen Jahr verlassen, ohne wenigstens einen Hauptschulabschluss in der Tasche zu haben. Das teilten das Statistische Landesamt und das Bildungsministerium jeweils gesondert am Freitagmorgen mit. Der Anteil der Schüler nur mit einem Abgangszeugnis liegt damit bei 9,3 Prozent.