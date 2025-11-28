Nahezu 1.800 Jugendliche haben die Schule zuletzt verlassen ohne wenigstens einen Hauptschulabschluss in der Tasche - unter Migranten sind es sogar 37 Prozent. Die Quote ist erstmals seit 2022/23 aber leicht gesunken. Was die Wirtschaft zu den Zahlen sagt.

Fast jeder Zehnte in Sachsen-Anhalt ohne Abschluss

Schulschwänzen gilt als einer der wichtigsten Risikofaktoren für Schulabbruch.

Magdeburg - 1.761 Schüler haben Sachsen-Anhalts Schulen im vergangenen Jahr verlassen, ohne wenigstens einen Hauptschulabschluss in der Tasche zu haben. Das teilten das Statistische Landesamt und das Bildungsministerium gestern mit. Der Anteil liegt bei gut 9,3 Prozent – betroffen ist also fast jeder Zehnte.