Fast zwei Drittel mehr Covid-Patienten auf Intensivstationen in Sachsen-Anhalt

Die Zahl der Covid-Fälle auf den Intensivstationen in Sachsen-Anhalt ist in einer Woche rapide gestiegen. Auch auf anderen Stationen gibt es viele Corona-Infektionen.

Immer mehr Covid-Patienten liegen auf den Intensivstationen in Sachsen-Anhalt.

Magdeburg - Vor einer Woche waren noch 28 Covid-Patienten auf den Intensivstationen Sachsen-Anhalts in Behandlung. Am Mittwochmorgen waren es laut Landesamt für Verbraucherschutz bereits 46 Menschen – ein Anstieg um fast zwei Drittel innerhalb von sieben Tagen. Aber nicht nur die Intensivstationen kämpfen mit einer hohen Anzahl an infizierten Patienten.