Förster jagen Holzdiebe in Sachsen-Anhalt künftig über Satellit

Die Zahl der Holzdiebstähle ist in Sachsen-Anhalt um 24 Prozent gestiegen. Der Landesforstbetrieb will nun 30 Mini-GPS-Geräte in Stämmen verstecken, um die Diebe zu finden.

Magdeburg - Glücksfälle wie dieser gelingen der Polizei nur selten: Einen mit 60 Baumstämmen beladenen Transporter haben Beamte am 28. Juni dieses Jahres gegen 2.30 Uhr in Seehausen in der Altmark gestoppt. Der 46-jährige Fahrer nannte bei der nächtlichen Kontrolle zwar den angeblichen Verkäufer, der wusste später aber nichts davon. Inzwischen liegt der mutmaßliche Holzdiebstahl bei der Staatsanwaltschaft in Stendal. Im schlimmsten Fall droht eine Haftstrafe von bis zu fünf Jahren.