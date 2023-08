Eine Polizistin in Rostock ist bei der dortigen "Letzten Generation" aktiv. Ein Disziplinarverfahren laufe aus diesem Grund. Wie sieht die Situation diesbezüglich in Sachsen-Anhalt aus?

Polizisten in politischen Organisationen: Anzahl in Sachsen-Anhalt unbekannt

Magdeburg - Chiara Malz arbeitet als Polizeibeamtin bei der Bundespolizei in Rostock. Soweit, so normal. Allerdings ist sie in ihrer Freizeit bei der sogenannten Letzten Generation aktiv. Diejenige radikale Klimaschutzorganisation, für die sich regelmäßig Personen in größeren Städten auf Straßen festkleben, um zu protestieren. Nun läuft gegen die Polizistin aus Rostock ein Disziplinarverfahren. Gibt es ähnliche Beispiele in Sachsen-Anhalt?

Davon sei auszugehen, erklärt das Ministerium für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt auf Nachfrage dieser Zeitung. "Da es sich bei einer bloßen Mitgliedschaft beziehungsweise ehrenamtlichem Engagement in politischen Organisationen regelmäßig um unentgeltliche Nebentätigkeiten handelt, unterliegen diese nicht der Anzeigepflicht", so Pressesprecherin Karina Wessel.

Anzahl der politisch aktiven Polizisten in Sachsen-Anhalt nicht bekannt

Demnach lägen dem Ministerium keine Erkenntnisse darüber vor, wie viele Polizeivollzugsbeamte in politischen Organisationen wie der Letzten Generation aktiv sind.

Die Regelungen zur Ausübung von Nebentätigkeiten von Polizeibeamten sind im sogenannten Beamtenstatusgesetz zu finden. Darin heißt es, dass generell jede anderweitige Arbeit gemeldet werden muss. Aber es gibt Ausnahmen: Beispielsweise die Verwaltung des eigenen Vermögen oder die Arbeit in einer Gewerkschaft.

Disziplinarverfahren gegen Rostocker Polizistin

Untersagt werden könne eine Nebentätigkeit, wenn die dienstlichen Interessen beeinträchtigt werden können oder den Polizisten zu stark in Anspruch nähme, sodass seine Diensttauglichkeit beeinflusst würde.

Das Engagement einer Beamtin oder eines Beamten in politischen Organisationen jedoch ist laut Wessel grundsätzlich dem privaten Lebensbereich zuzurechnen. Allerdings nur, wenn beispielsweise die Verfassungstreue und die Verschwiegenheitspflicht gewahrt und keine strafbaren Handlungen getätigt werden würden.

Im Falle der Rostocker Polizistin war diese nach eigenen Aussagen für den Austausch zwischen den Klimaprotestanten und der Polizei zuständig. Sie klebte nach eigenen Angaben bisher nicht auf der Straße. Ob dies dennoch ein Vergehen darstellt, bleibt bis zum Ausgang des Disziplinarverfahrens ungewiss.