Während viele Bürger Sachsen-Anhalts unfreiwillig Schulden machen müssen, will das Land sich davon

Sachsen-Anhalt will Schulden tilgen. Die Nachricht kommt zu einer Zeit, zu der dies vielen Bürgern nicht möglich ist. Symbolbild:

Magdeburg (dpa) - Zum Jahreswechsel will Sachsen-Anhalt einen Teil seines Schuldenberges abtragen. „Im Januar 2023 werden wir eine konjunkturbedingte Tilgung in Höhe von voraussichtlich 490 Millionen Euro für das Jahr 2022 vornehmen“, sagte Finanzminister Michael Richter (CDU). Insgesamt liegt die Schuldenlast des Landes aktuell bei mehr als 23 Milliarden Euro.

Hintergrund der Zahlung ist die gute Konjunkturentwicklung zuletzt, es kommt das „Symmetriegebot der Schuldenbremse“ zur Anwendung. Der Mechanismus soll verhindern, dass in schlechten Jahren Schulden gemacht und in Zeiten sprudelnder Steuereinnahmen zusätzliche Ausgabenwünsche finanziert werden und so eine Tilgung auf die lange Bank geschoben wird.

Während der Corona-Pandemie waren die Einnahmen des Landes eingebrochen, deshalb hatte Sachsen-Anhalt rund 750 Millionen Euro sogenannte konjunkturbedingte Kredite aufgenommen. Er sei zuversichtlich, dass man trotz Mehranmeldungen aller Ressorts einen ausgeglichenen Haushalt hinbekomme, sagte Finanzminister Richter Anfang August. Das Volumen des Etats soll rund 13 Milliarden Euro umfassen. „Das ist ein riesiger Haushalt für dieses Land.“ Zuletzt lagen die Anmeldungen der einzelnen Ministerien jedoch rund eine Milliarde Euro über den prognostizierten Einnahmen.