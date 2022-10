Magdeburg - Im Fall der Benzin-Attacke auf ein in einer Gartenlaube in Haldensleben schlafendes Paar hat die Schwurgerichtskammer am Magdeburger Landgericht am Mittwoch (26. Oktober) einen 58-jährigen Mann für schuldig gesprochen. Wegen versuchten Mordes in zwei rechtlich zusammenhängenden Fällen und versuchter Brandstiftung mit Todesfolge muss der Angeklagte nun für siebeneinhalb Jahre hinter Gitter.