Zum Prozessauftakt in Magdeburg spricht der 32-jährige Angeklagte ausführlich über seine Geiselnahme im Burger Gefängnis (Jerichower Land)im Dezember 2022. Nur zum Pulver für die Munition schweigt er.

Geiselnahme in der JVA Burg: Halle-Attentäter legt Geständnis ab und prahlt mit selbstgebauter Waffe

Stephan Balliet sitzt im Gerichtssaal an der Anklagebank. Dort begann am Donnerstag der Prozess gegen ihn. Der Angeklagte der wegen des Halle-Attentats im Gefängnis sitzt soll dort Wärter als Geiseln genommen haben.

Magdeburg. - Schwer bewaffnete und maskierte Justizbeamte einer Sondereinheit führen den bereits wegen zweifachen Mordes und 51-fachen Mordversuches verurteilten Stephan B. mit Fußfesseln in den Gerichtssaal. Zum Prozessstart am Donnerstag wegen der Geiselnahme von Justizbeamten im Gefängnis in Burg (Jerichower Land) im Dezember 2022 herrscht höchste Sicherheitsstufe im Magdeburger Landgericht.