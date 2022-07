Handwerkskammer Magdeburg: Das sind die neuen Meister aus Sachsen-Anhalt

Knapp 100 frischgebackene Handwerksmeister der Handwerkskammer Magdeburg erhalten am morgigen Samstag ihre Meisterbriefe. Andy Jericho aus Paplitz ist einer von ihnen.

Magdeburg - Wenn Andy Jericho am morgigen Samstag seinen Meisterbrief erhält, hat der 34-Jährige aus Paplitz, einem Ortsteil von Genthin, doppelten Grund zu feiern: Der frisch gebackene Kraftfahrzeugtechnikmeister ist in seinem Bereich nicht nur der beste seines Jahrgangs, am selben Tag feiert auch seine Tochter ihren ersten Geburtstag.