Magdeburg - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) sieht Sachsen-Anhalt bei der Aufnahme von Flüchtlingen am Limit: „Wir sind, was die Integrationsgrenze anbelangt, schon in dem Bereich, dass sie überschritten ist“, sagte er am Donnerstag in der ZDF-Sendung „Markus Lanz“.