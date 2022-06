Haseloff: Kein Rütteln am Kohleausstieg 2038

Ministerpräsident Haseloff trifft am Mittwoch Bundeswirtschaftsminister Habeck. Dabei will er für den Kohleausstieg bis 2038 werben, einen früheren Ausstieg hält die Magdeburger Staatskanzlei für kaum realistisch.

Reiner Haseloff (links) mit seinem brandenburgischen Amtskollegen Dietmar Woidke bei einer Konferenz in Cottbus.

Magdeburg - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) will am Mittwoch bei einem Treffen mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) gemeinsam mit seinen Amtskollegen aus Sachsen und Brandenburg auf einen verlässlichen Kohleausstiegspfad bis 2038 dringen: „Wir brauchen Planungssicherheit, das ist das Dringlichste auch für Investitionen unserer Unternehmen“, sagte Regierungssprecher Matthias Schuppe der Volksstimme am Montag.