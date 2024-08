Magdeburg - In der nach dem Terroranschlag von Solingen neu entbrannten Migrationsdebatte haben Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff und Innenministerin Tamara Zieschang (beide CDU) den Bund aufgefordert, mit einem Sofortprogramm die Voraussetzungen für Abschiebungen von Straftätern sowie Gefährdern nach Afghanistan und Syrien zu schaffen: „Zum Schutz der eigenen Bevölkerung – das ist der vorrangige Auftrag deutscher Behörden – sind alle rechtlichen und tatsächlichen Möglichkeiten auszuschöpfen“, heißt es in einer am Dienstag veröffentlichten Mitteilung des Landesinnenministeriums.

