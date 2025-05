Fehlendes Geld für „Haus der Gewerke“ Eine Schule hofft auf Tokio Hotel

Die Comenius-Sekundarschule Stendal will ein landesweit einmaliges „Haus der Gewerke“ bauen. Die Aussicht auf Förderung ist gut, an Eigenmitteln aber fehlt es. Die Leiterin richtet sich jetzt mit einem ungewöhnlichen Appell an die Magdeburger Band Tokio Hotel.