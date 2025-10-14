Rettung durch Kommune? Klinik-Aus in Zerbst sorgt für Welle der Kritik
Nach der Ankündigung von Helios, das Krankenhaus in Zerbst zu schließen, erheben Politik, Ärzte- und Klinikvertreter Vorwürfe gegen den Trägerkonzern. Die Stadt will unterdesssen eine kommunale Rettung prüfen.
Magdeburg - Die Ankündigung von Helios, den stationären Betrieb im Krankenhaus Zerbst zum 19. Dezember einzustellen, hat in Sachsen-Anhalt eine Welle der Kritik ausgelöst. „Ich bin entsetzt. Innerhalb kürzester Zeit werden die Menschen vor Ort vor vollendete Tatsachen gestellt“, sagte etwa CDU-Politiker Tobias Krull.