Video: Einbrecher in Wohnung von CDU-Landtagsabgeordneter Sachsen-Anhalt: "Ich hatte Angst."

In der eigenen Wohnung wurde eingebrochen und nun? Für Betroffene kann die Angst vor einem erneuten Einbruch zu einer psychischen Belastung werden, wie die CDU-Landstagsabgeordnete Kerstin Godenrath selbst erfahren musste.

Alle paar Minuten wird in Deutschland in eine Wohnung eingebrochen. Dabei hinterlassen die Täter oft sehr viel mehr Schaden als den Verlust von Eigentum.

Magdeburg/Halle - Es ist mitten in der Nacht, als die CDU-Landtagsabgeordnete Kerstin Godenrath (43) mit ihrem Mann im Schlaf liegen, als beide plötzlich durch ein merkwürdiges Geräusch an ihrer Haustür geweckt werden. Das Hallenser Paar kann es kaum fassen, jemand versucht gerade in ihrem Haus einzubrechen.