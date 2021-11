Hochschule Harz wechselt in Online-Lehre - andere bleiben bei Präsenz

Von Montag an wird an der Hochschule Harz wieder online unterrichtet. Damit reagiert die Bildungseinrichtung auf die Entwicklung der Corona-Inzidenz und der angespannten Situation in den Krankenhäusern.

Wenigerode/Magdeburg/dpa - Ausnahmen können für Labore und Projektveranstaltungen in kleinen Gruppen mit Abstandsregeln in Absprache mit der Hochschulleitung genehmigt werden, teilte die Hochschule auf ihrer Homepage mit. Für verbleibende Präsenzveranstaltungen gelten die aktuellen Regeln, wie der Nachweis von 3G (Zugang nur für Geimpfte, Genesene und negativ Getestete) und das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung.

Die großen Universitäten in Magdeburg und Halle halten hingegen bis auf Weiteres am Präsenzbetrieb unter Sicherheitsvorkehrungen fest. Was online stattfinden könne, würde aber auch online stattfinden, sagte eine Sprecherin der Otto-von-Guericke Universität in Magdeburg. An der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg wurden vergangene Woche die Zugangsbedingungen verschärft. So sind künftig nur noch Tests von einer öffentlichen Teststation zulässig. Außerdem gilt die FFP2-Maskenpflicht in allen Lehrveranstaltungen.

Auch bei der Hochschule Magdeburg-Stendal und der Hochschule Anhalt bleibt es zunächst bei Präsenzbetrieb. Dort gilt ebenfalls 3G. Gut besuchte Vorlesungen werden auch online angeboten. An den Standorten der Hochschule Anhalt soll in der Woche vor Weihnachten der Unterricht komplett digital stattfinden. Damit es ein «beruhigteres Weihnachtsfest» gebe, sagte eine Sprecherin.