Impfgegner setzen in Sachsen-Anhalt Ärzte unter Druck

Nötigung, Verleumdung, Beleidigungen – in der Pandemie ist der Ton in Sachsen-Anhalt gegenüber Medizinern rau geworden.

Magdeburg - Der Brief an den impfenden Arzt scheint zunächst harmlos: „Ich schreibe Ihnen, weil ich an Ihre Verantwortung appelliere“, heißt es. Dann aber wird die Ansprache deutlich: „Sie machen sich der Beihilfe an Verbrechen gegen die Menschlichkeit schuldig, wenn Sie weiterhin experimentelle Impfstoffe ohne Aufklärungsarbeit verspritzen.“ Und: „Egal, welches Recht Sie als Grundlage nehmen, Sie sind persönlich haftbar.“