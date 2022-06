Corona: Impfpflicht für Mitarbeiter in Pflegeberufen: Bringt sie eine Kündigungswelle?

Was Chefs von Seniorenheimen und Kliniken in Zeitz und im Burgenlandkreis dazu sagen.

Zeitz/Weissenfels - Seit beinahe vier Jahren arbeitet Lisa (Name von der Redaktion geändert) nun in der Pflege. Die 20-Jährige ist bei einer Zeitarbeitsfirma in der Region tätig und wird in Krankenhäusern und Seniorenheimen eingesetzt, wo sie die Patienten beziehungsweise Bewohner unter anderem wäscht und ihnen ihre Medikamente gibt. „Ich mache die Arbeit sehr gerne“, sagt sie im Gespräch mit der MZ.