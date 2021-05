Corona In der Corona-Pandemie werden in Sachsen-Anhalt erste Öffnungsschritte ermöglicht

Die Landesregierung hat die neue Corona-Verordnung beschlossen. Diese tritt am Samstag (8.Mai) in Kraft und gilt bis einschließlich 24. Mai. Die Einzelheiten stellten Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) und Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) am Freitag vor. Haseloff sagte, es gebe „Licht am Ende des Tunnels