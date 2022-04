Jeder vierte Arbeitnehmer in Sachsen-Anhalt mit Niedriglohn

Fast eine Viertelmillion Arbeitnehmer in Sachsen-Anhalt arbeiteten zuletzt für Niedriglohn. Nur Mecklenburg-Vorpommern hat einen ähnlich großen Niedriglohnsektor.

Magdeburg - Rund 247.000 Menschen in Sachsen-Anhalt arbeiteten zuletzt im Niedriglohnsektor. Das geht aus einer Sonderauswertung des Statistischen Bundesamts hervor, die die Linke im Bundestag anlässlich des 1. Mai erfragt hat. Bei abhängig Beschäftigten lag die Quote demnach im April 2021 bei rund 28 Prozent. Nur in Mecklenburg-Vorpommern war der Niedriglohnsektor ähnlich groß. Die Nachbarn Sachsen und Thüringen schnitten mit 27 sowie 25 Prozent etwas besser ab als Sachsen-Anhalt. Spitzenreiter war der Stadtstaat Hamburg mit 16 Prozent vor Berlin mit 17 Prozent.