Johann Hauser ist im Alter von 70 Jahren verstorben. In seiner Zeit als Landtagsabgeordneter prägte der FDP-Politiker die liberale Politik in Sachsen-Anhalt entscheidend mit.

Magdeburg - Der FDP-Politiker Johann Hauser ist im Alter von 70 Jahren verstorben. Das liberale Urgestein war von 2002 bis 2011 Landtagsabgeordneter. 2021 zog der Landwirt erneut ins Parlament ein.

Leitmotiv des bürgernahen Vollblutpolitikers war stets: „Mit Herz und Verstand“. Hauser war ein Klartext-Politiker, nicht stromlinienförmig. Gern trat er auch bayerisch-derb auf, was Parteitage sichtlich belebte.

1992 kam der gebürtige Straubinger (Bayern) nach Sachsen-Anhalt und baute in Atzendorf im Salzlandkreis einen landwirtschaftlichen Betrieb auf. In die aktive Politik kam der Liberale, der 1982 in die FDP eingetreten war, fünf Jahre später.

Seit 2007 war er stellvertretender Vorsitzender der FDP-Kreistagsfraktion im Salzlandkreis und seit 2009 FDP-Fraktionsvorsitzender im Staßfurter Stadtrat. Er war auch FDP-Vorsitzender im Salzlandkreis.

2021 holte er mit 11,73 Prozent landesweit das mit Abstand beste Erststimmen-Ergebnis fpr dei FDP. „Die Leute wissen, dass sie zu mir kommen können und dass ich auch helfe“, sagte er seinerzeit. „Großes Quak, quak will niemand.“

FDP-Landeschefin Lydia Hüskens erinnert an Johann Hauser

FDP-Landeschefin Lydia Hüskens sagte: „Johann Hauser war der energischste Kämpfer für die Landwirtschaft und den ländlichen Raum in Sachsen-Anhalt. Unvergessen bleiben seine leidenschaftlichen Debatten, wenn er wieder einmal Freiheit der Landwirte in Gefahr sah. Johann Hauser wird uns sehr fehlen auch in seinem Engagement als Kreisvorsitzender und Mitglied im Landesvorstand. Wir sind in tiefer Trauer mit seinen Angehörigen.“

Erster Nachrücker auf der Landesliste für den Landtag ist Maximilian Gludau, Vorsitzender im Burgenlandkreis.