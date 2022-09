Journalisten in Sachsen-Anhalt kritisieren Anfeindungen von Kollegen durch AfD-Fraktionschef Kirchner

Der Vorstand der Landespressekonferenz Sachsen-Anhalt hat einen offenen Brief an den AfD-Fraktionsvorsitzenden Oliver Kirchner geschrieben. Darin wird kritisiert, dass dieser in der Öffentlichkeit Journalisten gezielt anfeinde.

Magdeburg - „Mit Befremden“ nimmt der Vorstand in dem offenen Brief zur Kenntnis, dass Kirchner im Verlauf einer Kundgebung der AfD-Landtagsfraktion auf dem Domplatz in Magdeburg am Montag (5. September) „erneut Journalisten und Mitglieder der Landespressekonferenz namentlich aufgerufen und diskreditiert“ habe.

„Dies stehe in einer Reihe mit weiteren, zurückliegenden Vorfällen, in denen er in der Öffentlichkeit gezielt Journalisten angefeindet habe.

Mit sachlicher Kritik an der Berichterstattung einzelner Medien, die ihm selbstverständlich zustehe, habe das nichts zu tun.

„Ihre Äußerungen sind vielmehr geeignet, Journalisten unter erheblichen Druck zu setzen und eine freie Berichterstattung zu behindern“, heißt es in dem Brief. „Aus unserer Sicht schüren Sie damit Wut und Hass gegen einzelne Medienvertreter und befördern vorsätzlich eine Stimmung, die nur allzu leicht in Gewalt umschlagen kann.“

Dagegen verwahrt sich der Vorstand der Landespressekonferenz „mit aller Deutlichkeit“.

Kirchner wird dringend aufgefordert, derartige Äußerungen über Mitglieder der Landespressekonferenz oder andere Journalisten zu unterlassen.

Der Vorstand setzt sich aus Journalisten des Mitteldeutschen Rundfunks, der Volksstimme, der Mitteldeutschen Zeitung, der Deutschen Presse-Agentur und des ZDF zusammen.

Der Landespressekonferenz gehören rund 60 Journalistinnen und Journalisten an. Der Verein vertritt die Interessen der landespolitisch tätigen Journalisten gegenüber Landesregierung, Fraktionen und Parteien und organisiert regelmäßig Pressekonferenzen.