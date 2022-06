Steuerbetrug anonym melden: So stehen die Chancen für Meldeportal in Sachsen-Anhalt

Baden-Württembergs Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) hat für die Einrichtung des anonymen Meldeportals für Steuerbetrug viel Kritik einstecken müssen - bis in zu Hassmails und Drohungen.

Magdeburg - Den Bauarbeiter von nebenan melden, weil er am Wochenende „schwarz“ Auffahrten pflastert? In Baden-Württemberg ist das seit dieser Woche anonym und online möglich: Als erstes Bundesland hat die Landesregierung in Stuttgart ein eigenes Portal freigeschaltet, auf dem Bürger Verdacht auf Steuerbetrug melden können.