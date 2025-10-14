Nach der Ankündigung von Helios, das Krankenhaus in Zerbst zu schließen, erheben Politik, Ärzte- und Klinikvertreter Vorwürfe gegen den Trägerkonzern. Die Stadt will unterdesssen eine kommunale Rettung prüfen.

Einfahrt zur Helios Klinik in Zerbst. Zum 19. Dezember will der Klinikträger den stationären Betrieb einstellen.

Magdeburg - Die Ankündigung von Helios, den stationären Betrieb im Krankenhaus Zerbst zum 19. Dezember einzustellen, hat in Sachsen-Anhalt eine Welle der Kritik ausgelöst. „Ich bin entsetzt. Innerhalb kürzester Zeit werden die Menschen vor Ort vor vollendete Tatsachen gestellt“, sagte etwa CDU-Politiker Tobias Krull. Die schwierige wirtschaftliche Lage der Kliniken sei bekannt. „Wir erwarten aber von den Verantwortlichen einen sensiblen Umgang, sowohl mit ihren Beschäftigten als auch mit den Menschen vor Ort.“