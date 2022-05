Kliniken in Sachsen-Anhalt stehen vor Überlastung

Angesichts der sich verschärfenden Corona-Lage sind immer mehr Intensivstationen am Limit. Auch in Sachsen-Anhalt droht die Verschiebung planbarer Operationen. Bayern hat den Katastrophenfall ausgerufen.

Intensivpflegerin am Bett einer Patientin.

Magdeburg - In Sachsen-Anhalt liegen derzeit 64 Patienten mit Covid auf Intensivstationen. Anfang Oktober waren es erst 14. Ab etwa 80 Patienten rechnen Mediziner mit ersten Einschränkungen für andere Patienten. „Dann müssen wahrscheinlich erste planbare Operationen verschoben werden“, sagte Professor Thomas Hachenberg, Chef der Intensivmedizin am Uniklinikum Magdeburg. Das ist voraussichtlich in zwei Wochen der Fall. Seit Ende September steigt die Zahl der Covid-Intensivpatienten im Land pro Woche um zehn.