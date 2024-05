Mehrere CDU-Abgeordnete stellen einen Beschluss ihrer Fraktion infrage, der den Neubau eines Zentralkrankenhauses in Magdeburg befürwortet. Die FDP will das Vorhaben gar zurückstellen. Steht das Projekt auf der Kippe?

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Nachdem sich die Landesregierung einstimmig hinter den Neubau eines Zentralkrankenhauses für geschätzt 1,06 Milliarden Euro fürs Uniklinikum Magdeburg gestellt hat, mehren sich in den Regierungsfraktionen kritische Stimmen: Per Fraktionsbeschluss bat am Mittwoch die FDP die Landesregierung darum, das Projekt zurückzustellen. Vorher müsse diese darlegen: „Wie stellt man sich die künftige Krankenhausstruktur vor und was bedeutet das für den ländlichen Raum?“, sagte Fraktionschef Andreas Silbersack.