Kommen Ungeimpfte bald nicht mehr in Sachsen-Anhalts Kneipen?

Solche 2G-Schilder stehen bereits in Hamburg. Bald auch in Sachsen-Anhalt?

Magdeburg - Heute will die scheidende Landesregierung die Regeln der neuen Corona-Verordnung verkünden; das aktuelle Regelwerk endet am Donnerstag. Es wird die letzte Corona-Runde für diese Koalition – beim nächsten Mal sitzt die FDP mit am Tisch. Und mit ihr bahnen sich erste Konflikte an. Es geht vor allem darum, wer künftig ins Konzert oder in die Gaststätte darf. 2G oder 3G – daran scheiden sich die Geister.