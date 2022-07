Kreisverband der AfD in Wittenberg ruft zum Umsturz auf

In der AfD kursieren seit langem Umsturzphantasien. Jetzt wurde in einem Beitrag auf der Internetseite des Kreisverbandes Wittenberg sogar ein Eingreifen der „Truppe“ gefordert.

Auf der Internetseite des Kreisverbandes Wittenberg war bis Donnerstagnachmittag ein prominent platzierter Beitrag zu finden, der sich mit Widerstandskämpfern im Dritten Reich befasst. So auch mit Claus Schenk Graf von Stauffenberg, der am 20. Juli 1944 eine Bombe im „Führerhauptquartier“ in Ostpreußen detonieren ließ. Doch Adolf Hitler überlebte. Stauffenberg wurde noch in derselben Nacht erschossen.