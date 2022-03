Große Hilfsbereitschaft: Was Ministerpräsident Haseloff den Sachsen-Anhaltern sagt

Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat den Menschen in Sachsen-Anhalt für ihre Hilfsbereitschaft gedankt. Hier gibt es die komplette Rede.

Magdeburg/dpa - Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat den Menschen in Sachsen-Anhalt für ihre Hilfsbereitschaft gedankt.

„Vielerorts sammeln Hilfsorganisationen und private Initiativen Sachspenden für die Menschen in der Ukraine. Viele Vereine und Privatpersonen rufen zu Geldspenden auf. Es werden Hilfstransporte organisiert und dauerhaft Unterkünfte für Kriegsflüchtlinge bereitgestellt. Diese große Welle der Solidarität beeindruckt mich sehr“, erklärte Haseloff in einer am Freitag veröffentlichten Videobotschaft.

Er verurteilte das russische Vorgehen in der Ukraine als „Angriffskrieg und eklatanten Bruch des Völkerrechts“. „Von diesem Krieg sind wir alle betroffen. Denn er ist auch ein Angriff auf unsere Werte und auf unsere Freiheit“, so Haseloff.