Land fördert ab sofort Luftfilter an Schulen

Mobile Luftfilter wie diese werden ab sofort auch in Sachsen-Anhalt gefördert.

Magdeburg - Zwei Tage vor Schulstart hat Sachsen-Anhalts Regierungskabinett am Dienstag ein Förderprogramm des Bundes für mobile Luftfiltergeräte an Schulen in Kraft gesetzt.

Aus dem 200-Millionen-Euro-Programm des Bundes erhält Sachsen-Anhalt 5,4 Millionen Euro, das Land legt dieselbe Summe als Eigenanteil obendrauf. Für die Berufsschulen kommt ein vollständig vom Land finanziertes Sonderprogramm hinzu, teilte die Staatskanzlei mit. Auch dafür sind nochmals rund 1 Million Euro eingeplant. Schulen, Kita oder auch Horte können damit Anträge auf eine Vollförderung stellen, das gilt auch rückwirkend für Investitionen, mit denen bereits ab 1. Mai begonnen wurde.

Gefördert wird der Kauf der in der Regel kühlschrankgroßen Geräte indes nur für Räume, die etwa wegen schmaler Kippfenster, nur schlecht belüftet werden können. Wie viele der rund 20.000 Klassenzimmer im Land das betrifft, ist noch offen. Das Bildungsministerium hat eine Abfrage dazu unter den Schulen gestartet. Ergebnisse werden für Mittwoch erwartet.

„Der Einsatz mobiler Luftreiniger, die helfen können, die Virenlast zu reduzieren, ergänzt die bisherigen Infektionsschutzmaßnahmen sinnvoll“, sagte Bildungsminister Marco Tullner (CDU) am Dienstag zu dem Schritt. Der Einsatz von Luftfiltern war lange umstritten. Auch Tullner hatte unter Verweis auf widersprüchliche Aussagen der Wissenschaft die Anschaffung der Geräte über Monate abgelehnt. Vor allem der grüne Koalitionspartner der bisherigen Kenia-Koalition hatte ihn dafür wiederholt scharf kritisiert.

Zusätzlich zu Lüftungsgeräten fördert das Land den Kauf sogenannter CO2-Ampeln für alle Klassenzimmer im Land. Dafür stehen noch einmal 6,45 Millionen Euro zur Verfügung. Die Geräte sollen melden, wenn der Kohlendioxid-Anteil im Klassenraum zu stark steigt, indirekt sind sie auch Warnsignal für eine Zunahme virenhaltiger Aerosole in der Raumluft.