Magdeburg/DPA - Die Landesregierung von Sachsen-Anhalt will neue Regelungen bei Abstandsflächen für Windenergie- und Photovoltaikanlagen schaffen. Ein Gesetzentwurf zur Änderung der Bauordnung gehe nun an den Landtag, teilte die Staatskanzlei am Dienstag nach der Kabinettssitzung in Magdeburg mit. Damit wolle man den Ausbau der erneuerbaren Energien unterstützen, erklärte Infrastrukturministerin Lydia Hüskens (FDP).

Höhe von bis zu drei Metern bei Photovoltaikanlagen

Mit der Reduzierung der Abstandsfläche für Windenergieanlagen auf das allgemeine Maß würden eventuell bestehende Hürden reduziert, hieß es. Die in den regionalen Entwicklungsplänen enthaltenen Abstände von Windenergieanlagen gegenüber Siedlungsflächen seien davon aber nicht betroffen.

Außerdem soll bei freistehenden Photovoltaikanlagen mit einer Höhe von bis zu drei Metern und einer Gesamtlänge von bis zu neun Metern künftig kein Bauantrag mehr notwendig sein.