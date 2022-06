Landkreise in Sachsen-Anhalt ziehen die Corona-Notbremse

Die Corona-Zahlen schießen ungebremst in die Höhe. Intensivstationen laufen voll. Noch-Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) fordert massive Kontaktbeschränkungen. In Sachsen-Anhalt ziehen die ersten Landkreise die Notbremse.

Magdeburg - „Die Lage ist dramatisch ernst“, sagte Spahn am Freitag. „So ernst wie noch zu keinem Zeitpunkt in dieser Pandemie.“ Der Präsident des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, erklärte, die Belastung der Intensivstationen habe einen Höchststand in der gesamten Pandemie erreicht. Beide forderten die Reduzierung von Kontakten – „jetzt sofort“, drängte Wieler. Er rief dazu auf, mindestens Großveranstaltungen und Feiern abzusagen.