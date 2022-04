Wahlparty in Magdeburg Lange Gesichter bei der CDU

Angesichts des wohl schlechtesten Wahlergebnisses in der Geschichte herrschte bei den Christdemokraten in Magdeburg am Sonntagabend Enttäuschung. Für Tino Sorge stand bis zum Abend auch das dritte Direktmandat für die CDU im Wahlkreis auf der Kippe.