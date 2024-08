Magdeburg - Für mehr als 214.000 Schüler in Sachsen-Anhalt beginnt am Montag das neue Schuljahr. Der Lehrermangel werde dabei eine der größten Herausforderungen bleiben, sagte Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) gestern in Magdeburg. Die Unterrichtsversorgung (UVS), zentrale Größe für die Personallage in den Klassenzimmern, liege laut einer Prognose ihres Hauses über alle Schulformen hinweg bei 94 Prozent. Ziel der Koalition ist eine UVS von 103 Prozent, um etwa Erkrankungen von Lehrern auffangen zu können, ohne dass es zu Ausfällen kommt.

