CDU, SPD & FDP wollen Modellprojekt Lehrermangel: Koalition will Schulen in Sachsen-Anhalt erlauben, Unterricht zu verkürzen

Um den Lehrermangel an Sachsen-Anhalts Schulen zu mildern, will die Koalition Schulen erlauben, Unterrichtsstunden zeitlich zu verkürzen. Der Verband Bildung und Erziehung warnt: Käme es so, müssten Schüler nach zwei Jahren Pandemie weiter „für eine verfehlte Personalpolitik der Landesregierungen bluten“.