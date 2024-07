Wagenknecht kritisiert Niedrig-Renten in Sachsen-Anhalt

Reinigungskräfte arbeiten oft im Niedriglohnsektor. Mehr als 18 Prozent der Beschäftigten in Sachsen-Anhalt verdienen 13 Euro oder weniger pro Stunde.

Magdeburg - Die Löhne in Sachsen-Anhalt bleiben auch im 34. Jahr nach der Wiedervereinigung hinter jenen in den westdeutschen Ländern zurück. Verdiente ein Vollzeitbeschäftigter in Sachsen-Anhalt 2023 im Schnitt 3.460 Euro brutto im Monat, erhielt sein Pendant im Westen 3.780 Euro – rund 320 Euro oder 8 Prozent mehr.