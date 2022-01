Luftfilter in Schulen: Sachsen-Anhalt und Bund fördern Millionenbeitrag - erst 21 Anträge bewilligt

Seit August fördert das Land die Anbringung von Luftfiltern in Schulen. Über 10 Millionen Euro stellt Sachsen-Anhalt gemeinsam mit dem Bund dafür zur Verfügung, doch bislang wurden erst 21 Anträge genehmigt.

Sachsen-Anhalt fördert die Anbringung von Luftfilter an Schulen.

Magdeburg/dpa - Das sachsen-anhaltische Bildungsministerium hat bislang 21 Anträge von Gemeinden, Landkreisen, kreisfreien Städten und freien Schulträgern zur Förderung von Luftfiltern in Klassenräumen positiv beschieden. Das teilte das Ministerium in Magdeburg am Dienstag auf Anfrage mit. Das Land und der Bund hatten im August insgesamt 10,8 Millionen Euro für die Förderung entsprechender Filter bereitgestellt.

Insgesamt gibt es an den Schulen in Sachsen-Anhalt laut Ministerium etwas mehr als 10 000 Unterrichtsräume. Davon förderungsfähig für mobile Luftfilter sind rund 630. Förderfähig sind dabei unter anderem Räume mit eingeschränkter Lüftungsmöglichkeit oder Einrichtungen für Kinder unter zwölf Jahren. Das Ministerium erhebt eigenen Angaben nach keine Daten darüber, wie viele Räume davon bereits ausgestattet sind.