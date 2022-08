Martin Reichardt erneut zum AfD-Landesvorsitzenden gewählt

Magdeburg/dpa - Erneut ist der Bundestagsabgeordnete Martin Reichardt zum Landesvorsitzenden der AfD in Sachsen-Anhalt gewählt worden. Auf einem Landesparteitag in Magdeburg erhielt er am Sonntag rund 93,4 Prozent Zustimmung.

Der 53-Jährige ist seit 2018 Landeschef der AfD. Vor seiner Zeit in der AfD war Reichardt bereits Mitglied in anderen Parteien - in der SPD, der FDP und bei den Republikanern. Seit 2017 sitzt Reichardt im Bundestag. Im Juni wurde er auf dem Bundesparteitag in Riesa zudem in den Parteivorstand der AfD gewählt.

Bei der Landtagswahl im Juni 2021 war die AfD nach der CDU zweitstärkste Kraft in Sachsen-Anhalt geworden. Die AfD erhielt 20,8 Prozent der Stimmen, mit 23 von 97 Abgeordneten stellt sie im Parlament die größte Oppositionsfraktion. Bei der Bundestagswahl im September hatte die AfD in Sachsen-Anhalt 19,6 Prozent der Stimmen bekommen.